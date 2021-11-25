Як у "чорну п'ятницю" не влізти в борги через імпульсивні покупки: дієві поради

Традиційне складання списку покупок перед походом в маркет вважається правильним рішенням. Тільки в умовах "Чорної п'ятниці" з її великою кількістю знижок на все-все така самоорганізація може не дати очікуваного результату, і ажіотаж здатний взяти гору.

Що спонукає робити непотрібні покупки

Психологи зазначають, що на подібні спонтанні покупки, навіть вельми дорогі, людину може підштовхнути бажання не стільки роздобути щось модне і брендове, скільки ймовірна проблема з самооцінкою.

Так, фахівці називають подібний фактор найбільш поширеною причиною імпульсивних покупок, що межує з шопоманією, тільки при обмеженому бюджеті.

За словами психолога Тетяни Павлової, коріння необхідності придбати дорогу річ при обмежених фінансових можливостях часто беруть свій початок у низькій самооцінці, передає "Країна здоров'я".

Вона зауважує, що в такій ситуації у людини виникає потреба позбутися думки - "зі мною щось не так". І одним зі способів впоратися з цим якраз і бувають необгрунтовані покупки.

Але важливо розуміти, що якщо фінансовий стан не дозволяє обійтися без кредитів і боргів, почуття власної неповноцінності може тільки посилитися.

"Якщо кредити ростуть і фінансова яма поглиблюється, це підтримує відчуття, що зі мною щось не так (тепер ще й кредитів повно), а звичний спосіб впоратися з цим відчуттям - покупки. Так коло замикається", - звернула увагу фахівець.

Лайфхаки для раціонального шопінгу в "чорну п'ятницю"

Список бажаних покупок, про який ми писали вище, можна на сімейному консиліумі розділити на кілька категорій. У ньому ж потім розписати, що з цього:

потрібні постійно;

потрібно іноді;

що просто приносить задоволення, але необхідності - немає.

Після цього доречно детальніше вивчити бюджет, і найбільш спірні речі, швидше за все, незабаром будуть перекреслені у вашому списку.

Ще слід враховувати "фактор магазину" - коли перед очима маса всіляких товарів, і руки можуть самі до них тягнутися... Але ж можна здійснювати шопінг і в інтернеті - це і в умовах пандемії стане безпечніше, і дозволить здійснювати покупки саме запитуваних товарів, мінімізувавши ризики відволіктися на інші.

До того ж онлайн можна і більш вигідну знижку легше знайти, і час заощадити.