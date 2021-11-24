Як правильно ходити в продуктовий магазин і не купувати зайвого: корисна інструкція

У магазинах часто люди перед величезним вибором продуктів харчування купують багато зайвої та шкідливої їжі. Тому потрібно визначити, які продукти варто придбати, а він яких краще відмовитись.

Як підготуватись до походу в магазин

Так, багато людей ходять у магазини без списку або навіть без уявлення про те, які страви вони планують приготувати. Однак, більшість покупців створює певний список.

Зокрема, список можна поділити на підрозділи, і це допоможе заощадити час на покупки.

Тому корисний список може виглядати так:

овочі: броколі, спаржа, цибуля, шпинат, перець, кабачки, картопля, морква, зелень, цибуля-порей та гриби;

фрукти: мандарини, яблука, грейпфрути, апельсини, банани, лимон та ананас;

крупи: рис, гречка, пшоно, вівсянка, ячмінь та горох;

білки: яйця, риба, курячі грудки;

молочні продукти: молоко, йогурт, сир "Фета";

приправи: оливки, в'ялені томати, заправка для салату, оливкова та соняшникова олія;

напої: пляшкова вода, кава та чай;

солодощі: сухофрукти, темний та молочний шоколад.

Окрім того, замість списку в магазин можна взяти щотижневе меню, в якому перерахувати, які інгредієнти потрібні для приготування страв на наступний тиждень.

Також, якщо плануєте купувати дуже багато, то беріть маленький, а не великий візочок. Підсвідомо наш мозок хоче наповнити весь кошик чи візочок покупками. А це означає, що він по-зрадницьки буде спонукати накупити більше, ніж потрібно. Зазначається, що в магазині не варто заглядати в ті відділи, які вам не потрібні. Це допоможе придбати тільки найнеобхідніші продукти.

Важливо утримуватися від імпульсивних покупок. Запобігти цьому допоможе ситна їжа перед походом за покупками. Якщо людина йде в магазин голодною, у неї більше шансів купити те, що їй не потрібно.