RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чорнобилі науковці випадково виявили "око Полісся" (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні відчуження в заповіднику вчені на недослідженій ділянці виявили озеро мало не ідеальної форми, яке раніше було ставком біля поліського села.

Про це 10 липня повідомили в Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику на сторінці в Facebook.

Дослідники розповіли, що помітили цю водойму нещодавно при обльоті місць, де торік вирували масштабні пожежі.

Зазначається, що ставок насамперед являв собою штучну водойму у формі неправильної трапеції, куди входили та виходили канали.

Після вибуху на ЧАЕС і відселення людей з цього краю ставок в зоні відчуження за ці роки "здичавів", і практично перетворився на справжнє озеро, незаймане людиною довгий проміжок часу.

Науковці вже охрестили його "оком Полісся".

"Після відселення людей водні об’єкти не зникли, а, як стверджують співробітники Заповідника, перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною. Чим не око Полісся?" - йдеться в публікації.

Також співробітники Чорнобильського заповідника показали фото цієї красивої водойми.

У Чорнобильському заповіднику виявили озеро майже ідеальної форми (фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали, як природа перемагає цивілізацію та поступово витісняє все створене людиною.

Також ми писали про те, що нещодавно в Чорнобилі показали таємне життя тварин на рідкісних кадрах.

Читайте РБК-Україна в Google News
заповедникиЧорнобильозеро