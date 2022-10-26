В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)
В Ужгороде произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Виновницей дорожного инцидента оказалась женщина водитель легковушки на запорожской регистрации, которая перепугалась сигнала воздушной тревоги, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины.
Об этом 26 октября передает издание Prozak.info.
Сама авария произошла на пересечении улиц Линтура и Славянской набережной около одного из супермаркетов.
К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако это нельзя сказать про автомобили.
В Ужгороде столкнулись 6 авто (фото: prozak.info)
По словам ужгородских патрульных, женщину за рулем Mazda вынесло на парковку на территории магазина "Алма", когда она выезжала с улицы на набережную.
Там легковушка столкнулась сразу с несколькими другими машинами, при этом произошел "эффект домино", и поврежденный транспорт толкал другой. В итоге пострадали 6 автомобилей.
Как рассказала женщина водитель, во время езды зазвучала воздушная тревога, и сигнал ее напугал. Результат внезапного стресса за рулем - на фото с места происшествия:
В масштабном ДТП в Ужгороде пострадали 6 автомобилей (фото: prozak.info)
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