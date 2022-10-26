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В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)

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Ужгород, Среда 26 октября 2022 21:02
В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото) Коллаж РБК-Украина: ДТП с участием 6 машин устроила в Ужгороде водитель из-а воздушной тревоги
Автор: Татьяна Самарук

В Ужгороде произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Виновницей дорожного инцидента оказалась женщина водитель легковушки на запорожской регистрации, которая перепугалась сигнала воздушной тревоги, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины.

Об этом 26 октября передает издание Prozak.info.

Сама авария произошла на пересечении улиц Линтура и Славянской набережной около одного из супермаркетов.

К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако это нельзя сказать про автомобили.

В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)В Ужгороде столкнулись 6 авто (фото: prozak.info)

По словам ужгородских патрульных, женщину за рулем Mazda вынесло на парковку на территории магазина "Алма", когда она выезжала с улицы на набережную.

Там легковушка столкнулась сразу с несколькими другими машинами, при этом произошел "эффект домино", и поврежденный транспорт толкал другой. В итоге пострадали 6 автомобилей.

Как рассказала женщина водитель, во время езды зазвучала воздушная тревога, и сигнал ее напугал. Результат внезапного стресса за рулем - на фото с места происшествия:

В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)В масштабном ДТП в Ужгороде пострадали 6 автомобилей (фото: prozak.info)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему сирены часто звучат даже вдали от зон боевых действий, и почему системы оповещения срабатывают не во всех случаях.

А также перед этим писали, за какое нарушение ПДД в Украине самый большой штраф в этом году.

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