В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)

В Ужгороде произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Виновницей дорожного инцидента оказалась женщина водитель легковушки на запорожской регистрации, которая перепугалась сигнала воздушной тревоги, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины.

Сама авария произошла на пересечении улиц Линтура и Славянской набережной около одного из супермаркетов.

К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако это нельзя сказать про автомобили.

В Ужгороде столкнулись 6 авто (фото: prozak.info)

По словам ужгородских патрульных, женщину за рулем Mazda вынесло на парковку на территории магазина "Алма", когда она выезжала с улицы на набережную.

Там легковушка столкнулась сразу с несколькими другими машинами, при этом произошел "эффект домино", и поврежденный транспорт толкал другой. В итоге пострадали 6 автомобилей.

Как рассказала женщина водитель, во время езды зазвучала воздушная тревога, и сигнал ее напугал. Результат внезапного стресса за рулем - на фото с места происшествия:

В масштабном ДТП в Ужгороде пострадали 6 автомобилей (фото: prozak.info)