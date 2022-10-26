ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)

Новость на русском →
Ужгород, Середа 26 жовтня 2022 21:02
В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото) Колаж РБК-Україна: ДТП за участю 6 машин влаштувала в Ужгороді водійка через повітряну тривогу
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороді сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Винуватицею дорожнього інциденту виявилася жінка водійка легковика на запорізькій реєстрації, яка перелякалася через сигнал повітряної тривоги, не впоралася з керуванням та врізалася у припарковані машини.

Про це 26 жовтня передає видання Prozak.info.

Сама аварія сталася на перетині вулиць Лінтура та Слов'янської набережної біля одного із супермаркетів.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Однак це не можна сказати про автомобілі.

В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)В Ужгороді зіткнулися 6 авто (фото: prozak.info)

За словами ужгородських патрульних, жінку за кермом Mazda винесло на парковку на території магазину Алма, коли вона виїжджала з вулиці на набережну.

Там легковик зіткнувся з кількома іншими машинами, при цьому стався "ефект доміно", і пошкоджений транспорт штовхав інший. У результаті постраждали 6 автомобілів.

Як розповіла водійка, під час їзди зазвучала повітряна тривога і сигнал її налякав. Результат раптового стресу за кермом - на фото з місця події:

В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)

У масштабній ДТП в Ужгороді постраждали 6 автомобілів (фото: prozak.info)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому сирени часто звучать навіть далеко від зон бойових дій, і чому системи оповіщення спрацьовують не у всіх випадках.

А також перед цим писали, за яке порушення ПДР в Україні найбільший штраф цього року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому сирени часто звучать навіть далеко від зон бойових дій, і чому системи оповіщення спрацьовують не у всіх випадках.

А також перед цим писали, за яке порушення ПДР в Україні найбільший штраф цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород масштабна аварія Авария