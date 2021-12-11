В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: відео інциденту

Так, на відео видно, як автомобіль намагається припаркуватись на вільному місці. Але там стояла жінка, яка заважала водійці це зробити.

Зокрема, вона відганяла автомобіль та била руками по капоту. Коли водійка автомобіля все ж вирішила поїхати геть, то виїжджаючи, зачепила маршрутку.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У коментарях користувачі вражені від вчинку містянки, яка не давала припаркуватися.