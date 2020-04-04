Посилення карантину з 6 квітня: як буде ходити транспорт в Україні

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні буде посилено з понеділка

Карантин в Україні з 6 квітня посилиться. Уряд прийняв відповідні закони, якими забороняється переміщатися групами понад дві особи, за винятком супроводу дітей, а також відвідувати парки й будь-які громадські заходи. Разом з тим зміниться і робота громадського транспорту. Як повідомляється, автобуси в Україні зовсім перестануть курсувати.

Єдиним транспортним засобом, на якому можна переміщатися без обмежень є легковий автомобіль.

"В Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для стримування поширення коронавірусної хвороби. Постановою Уряду обмежується перебування громадян поза домом, забороняється відвідування спортивних майданчиків і парків тощо", - йдеться в заяві МОЗ в офіційному каналі в Telegram.

З 6 квітня в Україні зміниться робота транспорту (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Варто відзначити, що в публікації не говориться про можливість користування велосипедами та транспортом інших категорій.

Нові обмежувальні заходи будуть діяти з 6 квітня по 24 квітня. Штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч або ж кримінальна відповідальність (все залежить від того, перше це порушення чи ні).

Що суворо забороняється:

проводити будь-які масові заходи;

виходити на вулицю без документів;

ходити компаніями більше, ніж дві особи (діти до 14 років в це число не входять);

знаходиться в громадських місцях, без маски, респіратора, в тому числі виготовлених самостійно;

підприємствам забороняється відключати або обмежувати поставки споживачам газу та електроенергії;

знаходиться в громадських місцях дітям молодше 14 років;

самовільно залишати місця самоізоляції.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів про ефективність захисту від коронавірусу.