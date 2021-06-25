Посилювати карантин не потрібно: український імунолог зробив заяву про штам "Дельта"

Медик вважає, що посилювати карантин в Україні нема потреби.

Як аргумент лікар-імунолог зазначив, що в країні вже перехворіла на COVID-19 велика кількість людей. Відповідно, вони мають антитіла до вірусу.

"Думаю, що поки ніякі спеціальні заходи в Україні не потрібні, оскільки у нас і в Росії абсолютно різна ситуація. В Україні значно більша кількість людей вже перехворіла", - заявив Волянський.

Також медик розповів, що на сьогодні немає доказів, що клінічно захворювання, викликане штамом "Дельта", протікає більш важко "або з якимись явними особливостями".

За словами Волянського, є ряд фактів, які говорять про низьку летальність "індійського" варіанту COVID-19.

"Якщо ми візьмемо Велику Британію, у них була мінімальна кількість щоденних випадків захворювання на початку травня - близько двох тисяч. На сьогодні захворюваність зросла до 16 тисяч. Але при цьому не збільшується кількість летальних випадків", - сказав лікар-імунолог.

Він додав, що в Британії вже були щеплені від коронавірусу однією дозою 60% населення.

"Тобто країна вакцинована, проте кількість хворих різко зростає", - звернув увагу медик.

Тому лікар дійшов думки, що штам "Дельта" легша за "традиційний" варіант COVID-19.

"Це говорить про те, що вакциновані не мають явного захисту проти цього варіанту. Але я повторюся, немає летальних випадків. Схоже на те, що це легша форма коронавірусу", - сказав імунолог.