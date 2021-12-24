ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 24 грудня 2021 11:37
УЗ висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися (фото) Фото: УЗ висміяли за штори на вікні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця вже неодноразово потрапляє в скандали, пов'язані з умовами в поїздах. Цього разу у вагоні виявили штору на вікні, на яку неможливо дивитися без сліз.

Про це повідомляє блогер Олександр Рудоманов в Facebook.

"Як думаєте, це сліди від пиріжків або курочки в поїзді? Укрзалізниця, а які ваші варіанти? Oleksandr Shevchenko Oleksandr Pertsovskyi чи варто прибрати ці ганчірки для витирання рук з поїздів?"- запитує Рудоманов, публікую фото.

На знімку ви можете самі побачити весь масштаб трагедії.

УЗ висміяли за &quot;рудимент старої епохи&quot;, на який страшно дивитися (фото)

У поїзді УЗ штору не прали багато років (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакція Укрзалізниці

У компанії дуже швидко відреагували на повідомлення блогера і опублікували свій коментар. У ньому пообіцяли прибрати штору і замінити її.

"Рудимент старої епохи. Буде прибрано, спасибі", - написали в УЗ,

Також у коментарях висловилися й інші українці.

  • Хтось гірко плакав від радості їхати на потязі УЗ, та витирав сльози.
  • Це сльози начальника поїзда, який читає цей допис і розуміє, що йому влетить.
  • Давно пора прибрати. Ще й падають вічно, як хочеш поправити.
  • Ніколи не витирала руки об фіранку. А тепер не знаю що буде.

Як ми писали раніше, у поїзді УЗ вибухнув скандал, там продавали однакові квитки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022
Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022