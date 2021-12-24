УЗ висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися (фото)

Укрзалізниця вже неодноразово потрапляє в скандали, пов'язані з умовами в поїздах. Цього разу у вагоні виявили штору на вікні, на яку неможливо дивитися без сліз.

Про це повідомляє блогер Олександр Рудоманов в Facebook.

"Як думаєте, це сліди від пиріжків або курочки в поїзді? Укрзалізниця, а які ваші варіанти? Oleksandr Shevchenko Oleksandr Pertsovskyi чи варто прибрати ці ганчірки для витирання рук з поїздів?"- запитує Рудоманов, публікую фото.

На знімку ви можете самі побачити весь масштаб трагедії.

У поїзді УЗ штору не прали багато років (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакція Укрзалізниці

У компанії дуже швидко відреагували на повідомлення блогера і опублікували свій коментар. У ньому пообіцяли прибрати штору і замінити її.

"Рудимент старої епохи. Буде прибрано, спасибі", - написали в УЗ,

Також у коментарях висловилися й інші українці.