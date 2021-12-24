УЗ висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися (фото)
Укрзалізниця вже неодноразово потрапляє в скандали, пов'язані з умовами в поїздах. Цього разу у вагоні виявили штору на вікні, на яку неможливо дивитися без сліз.
Про це повідомляє блогер Олександр Рудоманов в Facebook.
"Як думаєте, це сліди від пиріжків або курочки в поїзді? Укрзалізниця, а які ваші варіанти? Oleksandr Shevchenko Oleksandr Pertsovskyi чи варто прибрати ці ганчірки для витирання рук з поїздів?"- запитує Рудоманов, публікую фото.
На знімку ви можете самі побачити весь масштаб трагедії.
У поїзді УЗ штору не прали багато років (фото: facebook.com/sasko.laps)
Реакція Укрзалізниці
У компанії дуже швидко відреагували на повідомлення блогера і опублікували свій коментар. У ньому пообіцяли прибрати штору і замінити її.
"Рудимент старої епохи. Буде прибрано, спасибі", - написали в УЗ,
Також у коментарях висловилися й інші українці.
- Хтось гірко плакав від радості їхати на потязі УЗ, та витирав сльози.
- Це сльози начальника поїзда, який читає цей допис і розуміє, що йому влетить.
- Давно пора прибрати. Ще й падають вічно, як хочеш поправити.
- Ніколи не витирала руки об фіранку. А тепер не знаю що буде.
Як ми писали раніше, у поїзді УЗ вибухнув скандал, там продавали однакові квитки.