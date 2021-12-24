УЗ высмеяли за "рудимент старой эпохи", на который страшно смотреть (фото)

Укрзализныця уже неоднократно попадает в скандалы, связанные с условиями в поездах. На этот раз в вагоне обнаружили штору на окне, на которую невозможно смотреть без слез.

Об этом сообщает блогер Александр Рудоманов в Facebook.

"Как думаете, это следы от пирожков или курочки в поезде? Укрзалізниця,а какие ваши варианты? Oleksandr Shevchenko Oleksandr Pertsovskyi стоит ли убрать эти тряпки для вытирания рук из поездов?" - спрашивает Рудоманов, публикую фото.

На снимке вы можете сами увидеть весь масштаб трагедии.

В поезде УЗ штору не стирали много лет (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакция Укрзализныци

В компании очень быстро отреагировали на сообщение блогера и опубликовали свой комментарий. В нем пообещали убрать штору и заменить ее.

"Рудимент старой эпохи. Будет убрано, спасибо", - написали в УЗ,

Также в комментариях высказались и другие украинцы.