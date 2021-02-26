УЗ готує ще один подарунок українцям після подорожчання квитків

"Ми хочемо, щоб пасажири "проголосували шлунками", що називається. Тому найближчим часом слід очікувати масштабування програми якісного бортового харчування", - сказав Перцовський.

Також зараз компанія шукає технологічні можливості для впровадження інтернету в поїздах.

За словами Перцовського, УЗ в партнерстві з компанією SweetTV реалізує проміжний проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з близько 280 кінофільмів і мультфільмів з українською озвучкою.

Крім того, Укрзалізниця працює над так званим списком очікування, коли людина може підписатися на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця в додатковому вагоні.

Наголошується, що компанія буде враховувати і побажання пасажирів по поліпшенню комфорту в поїздах. Зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження та адаптації спецкупе для маломобільних людей.