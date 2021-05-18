Звільнений Степанов поскаржився на масовану морально-психологічну атаку

За словами Степанова, недоброзичливці весь рік думали, яку б ще брехню про нього придумати.

Зокрема, серед неправдивих повідомлень екс-міністр назвав нібито проблеми з наявністю ліків для хворих на СНІД - мовляв, їх в Україні не вистачає.

"Ви чули хоч про один реальний випадок, щоб у хворого на СНІД раптом закінчилися ліки? Це функція держави. Цього не було!"- наголошує Степанов.

При цьому він визнав наявність деяких "напружених моментів", коли, наприклад, ДП "Медичні закупівлі України" в 2020 році "провалило" закупівлю антиретровірусних препаратів, через що з ним зв'язувалася заступник міністра Світлана Шаталова, і розповіла про "катастрофу", що потрібно терміново вживати заходів, інакше у квітні закінчаться препарати.

"Ми не допустили жодного випадку, не тільки по антиретровірусній терапії, але і по будь-яким іншим категоріям захворювань", - підкреслює колишній міністр.

Ще однією розхожою жахалкою Степанов назвав розповіді про те, що в лікарнях закінчився кисень для пацієнтів з коронавірусом.

"Я вже не витримав, кажу, дивіться, коли ви це тиражуєте, ви розумієте, що в кожній лікарні, де лікують COVID-19, є реанімація? Апарат ШВЛ не може працювати без кисню. Якби у нас апарат десь би зупинився, і людина померла, про це б через годину знала вся країна! Навіщо ви сієте цю паніку?"- обурюється він.

Степанов додав, що так "шляхом боротьби з міністром" рикошетом робилися "гидоти людям".

Також чиновник висловився про публікації в деяких ЗМІ про свою куртку нібито за ціною в сотні тисяч гривень.

"Куртку ніхто не бачив, але всі про неї говорять... багато було фейків, якісь плівки, що за плівки, ніхто не знає. Про що там мова, ніхто сказати не може. Це була масована морально-психологічна атака", - резюмує Степанов.