ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Побачити та почути, як звучить Дніпро: у місті презентували незвичну скульптуру

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 10 вересня 2021 18:45
Побачити та почути, як звучить Дніпро: у місті презентували незвичну скульптуру Фото: у Дніпрі презентували незвичну скульптуру (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі з’явилася артінсталяція, що візуалізує та відтворює його звуки, пов’язані зі спогадами та відчуттями його містян. Вона є однією із семи у проєкті "Звуки Міста", який ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

"Ми з дніпрянами ретельно збирали ці звуки міста. За допомогою цифрових технологій вони перетворилися на форму. Цю форму на виробництві було перетворено в скульптуру. Кольори обрані також за асоціаціями дніпрян. Помаранчевий - це металургія, заводи. Зелено-синій символізує хвилі Дніпра. Скульптура виготовлена коштом меценатів і благодійників", - розповіла одна з ініціаторок проєкту "Звуки Міста" та його продюсерка Альона Тимошенко.

Скульптура зі звуків гулу ракетного двигуна, руху вантажних потягів через міст, роботи холодильника "Дніпро", виляскування відкриття парашута, ревіння моторного човна та хлюпання весел, які розбивають воду, тріскоту палаючого вогнища та стукоту трамвая, що набирає швидкість, дзенькоту балончиків для стріт-арту. А ще - сигналу машини швидкої допомоги.

"Коли мені запропонували взяти участь у цьому проєкті та представити від себе звук, цей (звук швидкої допомоги, - ред.) став одним з тих, які асоціюються із сучасним містом. Для мене новітня історія Дніпра нерозривно пов’язана з протистоянням російській агресії. Я пам’ятаю час активних бойових дій - у 2014 році, ми тоді працювали в облдержадміністрації. І звук сигналів швидких, що їхали з аеропорту з нашими пораненими, він кристалізувався всередині", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Побачити та почути, як звучить Дніпро: у місті презентували незвичну скульптуру

Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов додав, що у "Звуках міста" вдалося об’єднати мистецтво і технології, спогади та почуття.
До проєкту належать також Київ, Львів, Одеса, Харків, Маріуполь і Крим.

Як повідомлялось, 10-11 вересня понад 50 ретельно відібраних диджеїв гратимуть лайви на нон-стоп фестивалі "Dnipropop on air". Так представники експериментальної музичної спільноти по-своєму відзначать День міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
LITE
Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою
Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою