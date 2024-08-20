"Во сне, мирно и без боли". Умер самый старый человек в мире

Что известно о 117-летней Марии

Мария была гражданкой Испании и пережила две войны. Она родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско.

Мария родилась в 1907 году (фото: x.com/MariaBranyas112)

"Она умерла, как хотела: во сне, спокойно и без боли. Несколько дней назад она сказала нам: "Однажды я уйду отсюда. Я больше не попробую кофе, не съем йогурта, не буду ласкать Фею... Я также оставлю свои воспоминания, свои размышления и перестану существовать в этом теле. Не знаю, но это уже совсем скоро, это долгое путешествие закончится. Мы всегда будем помнить ее за ее советы и доброту", - говорится в сообщении.

Фото из семейного архива (фото: x.com/MariaBranyas112)

Браньяс умерла во сне 19 августа 2024 года в Олоте в возрасте 117 лет и 168 дней.

Любимая собака Марии (фото: x.com/MariaBranyas112)

Мария Морера была одной из самых старых людей, которые, как известно, пережили COVID-19, которым она заразилась в возрасте 113 лет в апреле 2020 года.

Она также является рекордсменом как самый старый человек, когда-либо проживавший в Испании, ее возраст подтвержден Исследовательской группой геронтологии (GRG).