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"Во сне, мирно и без боли". Умер самый старый человек в мире

Фото: Умерла самая пожилая женщина в мире (wikipedia.org. User Xavier Dengra)
Автор: Людмила Жукова

В возрасте 117 лет умерла Мария Браньяс Морера. Она была самым старым человеком в мире.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение родственников испанки, которое они опубликовали в Х.

Что известно о 117-летней Марии

Мария была гражданкой Испании и пережила две войны. Она родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско.

Мария родилась в 1907 году (фото: x.com/MariaBranyas112)

 

"Она умерла, как хотела: во сне, спокойно и без боли. Несколько дней назад она сказала нам: "Однажды я уйду отсюда. Я больше не попробую кофе, не съем йогурта, не буду ласкать Фею... Я также оставлю свои воспоминания, свои размышления и перестану существовать в этом теле. Не знаю, но это уже совсем скоро, это долгое путешествие закончится. Мы всегда будем помнить ее за ее советы и доброту", - говорится в сообщении.

Фото из семейного архива (фото: x.com/MariaBranyas112)

Браньяс умерла во сне 19 августа 2024 года в Олоте в возрасте 117 лет и 168 дней.

Любимая собака Марии (фото: x.com/MariaBranyas112)

Мария Морера была одной из самых старых людей, которые, как известно, пережили COVID-19, которым она заразилась в возрасте 113 лет в апреле 2020 года.

Она также является рекордсменом как самый старый человек, когда-либо проживавший в Испании, ее возраст подтвержден Исследовательской группой геронтологии (GRG).

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