Вся правда о бактериях в квартире: где их больше всего и какие наиболее опасны

Грязь из коридора разносится по всему дому?

Да, грязь из коридора легко распространяется по дому через обувь, лапы животных и даже воздух. Вместе с этим распространяются и бактерии, но наш организм привык к контакту с микроорганизмами, поэтому это не опасно для здоровых людей.

Большинство попадающих к нам микроорганизмов не представляют угрозы. На самом деле наше тело имеет свою защитную систему, которая ежедневно уничтожает множество потенциально вредных бактерий.

Как нужно делать генеральную уборку?

Антибактериальные средства не всегда требуются при уборке. Большинство микробов не вредны, а их уничтожение может нарушить естественный баланс микрофлоры, что негативно влияет на иммунитет.

Исследования показывают, что чрезмерное использование антибактериальных средств может вызвать развитие аллергий и астмы. Также существует риск появления резистентных бактерий, которые трудно уничтожить.

Обычные моющие средства целиком подходят для поддержания чистоты (фото: Freepik.com)

Губка для посуды - самый загрязненный предмет в доме?

Так, кухонные губки действительно могут быть самыми грязными вещами в доме из-за остатков пищи и постоянно влажной среды. Это идеальные условия для размножения микроорганизмов, в частности таких патогенных бактерий, как Pseudomonas и Streptococcus.

Чтобы уменьшить количество микробов, важно менять губки каждые несколько дней или заменить их альтернативными средствами для мытья посуды.

Важно ли использовать отдельную доску для сырого мяса?

Использование отдельной доски для сырого мяса помогает избежать переноса бактерий на другие продукты. На сыром мясе могут находиться патогенные бактерии, такие как Salmonella и E. coli, вызывающие серьезные отравления.

Просто мыть доску не всегда достаточно, особенно если она пориста, поэтому использование отдельных кухонных принадлежностей уменьшает риск заражения.

Стоит ли волноваться из-за бактерий в унитазе?

Бактерии в унитазе могут разлетаться при смывании, особенно если крышка открыта. Мелкие капли воды могут содержать микробы, которые оседают на близлежащих поверхностях, в частности, раковине и зубных щетках.

Чтобы избежать этого, рекомендуется закрывать крышку унитаза перед смыванием и держать средства гигиены на безопасном расстоянии.

Унитаз нужно держать чистым и закрытой крышкой (фото: Freepik.com)

Как быстро бактерии появляются на полотенцах?

Кухонные и ванные полотенца быстро загрязняются из-за контакта с влагой и остатками органических веществ. Бактерии начинают активно размножаться, если полотенце остается влажным. Чтобы снизить риск инфекций, полотенца рекомендуется сушить после каждого использования и менять как минимум раз в 3-5 дней.

Нужно ли стирать постель и нижнее белье при высокой температуре?

Не всегда обязательно стирать белье при высоких температурах, но это действительно эффективный способ уничтожения бактерий и грибков. Вода температурой 60 °C и выше уничтожает большинство микробов. В обычных условиях, если никто не болеет, достаточно стирать вещи в теплой воде с добавлением моющих средств.