Вся правда об авитаминозе: в Минздраве четко ответили, нужно ли пить "мультивитамины"

Существует ли авитаминоз

В Минздраве обратились к украинцам и заявили, что если человек живет свободной и гражданской жизнью, пользуется интернетом и имеет доступ к информации, то вероятно, что авитаминоза у него нет. Отмечается, что речь идет именно о "существенном дефиците всех витаминов".

"Существенная нехватка всех витаминов возможна, если человек пережил длительное принудительное или добровольное голодание, имеет расстройства пищевого поведения и, как следствие, практически не ест, имеет хроническое расстройство злоупотребления алкоголем и годами неполноценно питается", - объяснили в Минздраве.

Нужно ли пить мультивитаминные комплексы (фото: freepik.com)

Какой авитаминоз может быть у людей

Отмечается, что авитаминоз в понимании "нехватка определенного витамина или группы витаминов" действительно существует. Он гораздо распространеннее полного дефицита всех витаминов. У человека может быть цинга – нехватка витамина С, бери-бери – недостаток витамина В1 или же рахит – нехватка витамина D.

"Эти состояния развиваются из-за системных недостатков в питании. Так, полное отсутствие свежих овощей может привести к цинге, а при многолетнем веганстве без употребления добавок с витамином В12 возможна нехватка этого витамина и анемия как следствие", - пояснили в Минздраве.

Бывает ли у людей авитаминоз (фото: freepik.com)

Нужно ли людям употреблять "мультивитамины"

Иногда случается так, что человек решает приобрести мультивитаминные комплексы, чтобы "на всякий случай" предотвратить авитаминоз. Но это, как отметили в Минздраве, не нужно. Более того, это может быть вредным.

"Врач может назначить курс определенного витамина или группы витаминов по клиническим показателям и по результатам анализов. Для здоровых взрослых среднего возраста источником витаминов целый год должен быть, прежде всего, сбалансированный и разнообразный рацион", - отмечается в сообщении.

Вся правда об авитаминозе (фото: facebook.com/moz.ukr)