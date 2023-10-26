В Украине провели уникальные операции на сердце, которые делают только в лучших клиниках мира

Медики Волынской и Винницкой областей провели операции на сердце по уникальной малоинвазивной методике. Удалось заменить поврежденный аортальный клапан без вскрытия грудной клетки и без остановки сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава.

Что известно

Процедура называется TAVI (в переводе с англ. - транскатетерная имплантация аортального клапана). В частности, обычно ее выполняют в лучших клиниках мира.

Известно, что делиться опытом с коллегами из Винницкой и Волынской области, приехали врачи киевского Центра детской кардиологии.

Первые две операции провели специалисты на базе Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова. Пациенткам было невозможно провести классическую операцию на сердце из-за сложных сопутствующих заболеваний и высокого риска негативного результата.

Однако без хирургического вмешательства было не обойтись. Единственный выход - сверхсложная операция по методике TAVI. Это позволило подарить пациенткам шанс на долгую и полноценную жизнь.

Как прошла операция на Волыни

Затем команда кардиохирурга Глеба Емца отправилась на Волынь. Там была проведена первая в области процедура TAVI.

Пациентом стала женщина, которой было отказано в открытой операции на сердце. Поддержать маму приехали двое сыновей-военных, которых ради этого отпустили с фронта. К счастью, операция прошла успешно.

"Распространение таких современных методов лечения и обучения специалистов в регионах - важнейшая составляющая развития медицины в целом и кардиохирургии", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что киевский Центр детской кардиологии и кардиохирургии проводит подобные операции еще с 2016 года. Он одним из первых в Украине стал использовать TAVI. И теперь есть возможность обучать этой методике коллег со всей страны.

В Украине впервые провели уникальную операцию на сердце (фото: moz.gov.ua)