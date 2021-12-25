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Ці установки заважають вам розбагатіти: позбудьтеся від них вже сьогодні

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Субота 25 грудня 2021 18:38
Ці установки заважають вам розбагатіти: позбудьтеся від них вже сьогодні Фото: які установки заважають нам розбагатіти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психолог роз'яснила, які установки заважають нам стати успішними, заможними, і врешті-решт, щасливими людьми, які знаходять баланс між роботою, заробітком, відпочинком і особистим життям.

Які це установки, і як від них позбутися, Styler розповіла психолог Альона Щербань.

Експерт назвала 10 таких установок і дала пораду по кожній з них.

Багато грошей "дорівнює" погана людина

Як позбутися:

  • Читайте біографії та історії успіху видатних, заможних людей
  • Повірте в себе
  • Займіться медитацією або роботою з психологом

Гроші дістаються важкою працею

Як позбутися:

  • Часто промовляйте в різних варіаціях :"Я заробляю гроші просто"
  • Знайдіть можливість простого, легкого заробітку і прийміть її
  • Подумайте, що у вас виходить найкраще і що вам подобатися. Далі докладіть всіх зусиль, щоб монетизувати ці навички

Ми завжди бідно жили

Як позбутися:

  • Припиніть задовольнятися малим і на всьому економити
  • Повірте в себе і почніть розвиватися як особистість і фахівець

Буде більше грошей - буду щасливим

Як позбутися:

  • Знайдіть те, що робить вас щасливим поза грошима: сім'я, хобі, подорожі і приділяйте цьому час
  • Пропишіть, чого ви дійсно хочете. Які цілі (завдання) собі ставите?

Великі гроші - великі проблеми

Як позбутися:

  • Спробуйте полюбити гроші. Повторюйте твердо і впевнено: "Я в безпеці, коли у мене багато грошей"
  • Читайте книги, дивіться фільми про фінансову грамотність і про їх цінності

Самі запропонують і самі дадуть

Як позбутися:

У разі розмови про зарплату не бійтеся назвати відразу більш високу зарплату. Швидше за все, роботодавець знизить її, але ви зможете отримати ту зарплату, на яку спочатку розраховували

Я не гідний кращого

Як позбутися:

  • Сформуйте позитивний образ свого майбутнього за допомогою візуалізації
  • Формуйте свою впевненість і розвивайте свої слабкі навички

Мені соромно добре заробляти

Як позбутися:

  • Усвідомте, що ви маєте більшу відповідальність або більше професійних навичок в тій сфері, де працюєте
  • Пам'ятайте, що в сучасному світі панує рівноправність

Без грошей життя яскравіше

  • Полюбіть себе (знову). Це головна умова будь-якого багатства
  • Знайдіть нові образи багатих людей, які ведуть яскраве, веселе життя. Найкраще - познайомитися з такими або працювати з ними

На чорний день

  • "На світле майбутнє / На яскраві подорожі".
  • Негатив направте в позитив
  • Працюйте над почуттям безпеки (тут допоможе психолог)

Раніше психолог розповіла, чим загрожує самотність чоловікам і жінкам.

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