Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: традиции и молитвы

Сегодня православные в Украине отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен завершению земной и начала небесной жизни Девы Марии, матери Спасителя. В народе праздник называют Первой Пречистой.
РБК-Украина (проект Styler) собрало молитвы к святой Деве Марии, которые можно читать сегодня и каждый день.
Успение завершает Успенский пост, и этот праздник часто отмечали семейным застольем, хотя от алкоголя скорее воздержаться. В канун праздника в церквях проходит Всенощная служба, во время которой выносят Плащаницу с образом Девы Марии.
Этот день также отмечал начало сезона сватовства и свадеб. Молодые люди спешили посвататься, чтобы успеть выйти замуж до конца года. Считалось, что на Успение начинается молодое бабье лето, когда солнце становится особенно жарким, словно готовится к зимнему сну.
Богородица заботится обо всех людях на свете, она отвечает на искренние молитвы и дарит свое покровительство. У нее просят:
Также Богородицу просят об избавлении от страха перед физической смертью.
О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.
Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: “Зробіть все, що Він вам скаже”.
Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хвopим зцiлення та благодать здоров’я душі і тiла для всіх слабких і стpaждаючих.
Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.
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При написании материала были использованы источники: сайты "Ого", "Благовіст", "Уроки Біблії".