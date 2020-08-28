Успіння Пресвятої Богородиці: неймовірно красиві привітання в листівках і віршах

В день Успіння Пресвятої Богородиці люди прославляють Божу Матір, радіючи вічному її возз'єднанню з сином Спасителем
Успіння Пресвятої Богородиці, або Першу Пречисту українці за православною традицією відзначають 28 серпня. У цей день прийнято було закінчувати жнива і приносити в храм снопи і зерна на освячення.
На велике двунадесяте свято - Першу Пречисту люди згадували про велику подію - успіння (кінець земного життя) Діви Марії і початок її вічного життя. В цей день не можна лихословити, лаятися і бажати зла.
Успіння потрібно провести в мирі та любові, а ми пропонуємо вам привітати рідних і близьких з великим святом у листівках і віршах.
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
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Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
Нехай ангели небесні нам любов несуть,
Небесною молитвою від Сатани врятують,
Моли Діву Марію про здоров'я і щастя,
Вона прожене всі напасті!
***
Богородицю Марію молитвою проси,
Не обманюй, не гнівайся, не гріши,
Все буде добре, коли поруч Бог,
Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю весь народ зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, добросовісності та ощадливості!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.
Миру і добра у Ваш дім, нехай сонце зігріває, але не обпалює. Нехай береже Вас ангел від тривог і бід. І хай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай прислухається до прохань і виконає заповітні бажання!
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Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі напасті не видалися на їх частку.
Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі.
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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Хай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють душі благодаттю. Нехай дарують терпіння, розуміння й доброту помислів всім людям на планеті.
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