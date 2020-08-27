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Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити жінкам в цей день

Автор: Анна Шиканова

На Успіння Пресвятої Богородиці існують дуже суворі заборони для молодих жінок

Успіння Пресвятої Богородиці Україна відзначатиме 28 серпня. Це свято значиться одним з дванадцяти головних свят Православної церкви. Перед ним віряни постять – Успенський піст, який закінчується 28 серпня урочистими богослужіннями у храмах.

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У цей день у давнину починали робити заготівлі на зиму, а на богослужіння несли насіння і колосся для освячення. Люди вірили, що це принесе їм на майбутній рік хороший урожай. До Успіння закінчували жнива, пекли пироги та звали рідних і сусідів на свято.

Після Успіння починається пора весіль і молоді люди намагалися посвататися до 28 серпня, щоб встигнути зіграти весілля до зими.

Що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

  • Не можна працювати, ні в будинку, ні на городі.
  • Не можна брати в руки колючі та різальні предмети, не можна варити їжу. Віряни ламають хліб руками. Вважається, що використання ножа може накликати в цей день хвороби.
  • Небажано розводити в будинку вогонь, оскільки це приваблює напасті.
  • На Успіння не можна ходити босоніж, через те, що в давнину вважалося, то це може притягнути всі хвороби до ніг. Роса в цей день символізує сльози природи про те, що Богородиця залишила цей світ і не може допомагати людям.
  • Не можна сваритися з рідними та близькими.
  • Молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся і викидати їх. Вони можуть накликати на них сльози діви Марії.
  • Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день, щоб уникнути проблем у житті. Якщо натрете ногу в такий день, то попереду буде важке, повне проблем і невдач життя.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці:

  • Після Успіння настає Бабине літо, яке триває до 11 вересня (Івана Пісного)
  • Якщо погода на Успіння ясна і погожа – Бабине літо буде прохолодним
  • Іній на рослинах обіцяє коротку теплу осінь і ранні морози
  • Веселка в цей день на небі – осінь буде тепла
  • Багато павутинок – зима буде морозною і малосніжною
  • На Успіння туман – до великого врожаю грибів і тепла
  • Вода у водоймах стоїть і не хвилюється – осінь буде безвітряна, зима без завірюх
  • До Успіння не придивилась нареченого – всю зиму в дівках ходити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні будуть святкувати Горіховий спас.

А також розповідали про те, які церковні свята будуть святкувати в Україні в серпні 2020 року.

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