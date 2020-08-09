Успіх в любові, кар'єрі та фінансах: названі головні щасливчики серпня

Гороскоп на серпень 2020 віщує ряд змін всім знакам Зодіаку. Деяким доведеться поборотися за своє щастя, деяким потрібно буде робити ставку на один з векторів життя і вкладати в нього всі зусилля. А є знаки, яким в цьому місяці буде везти в усіх напрямках - любовних відносинах, кар'єрі та фінансах. Кому в цьому місяці зірки вирішили допомогти більше за інших - читайте нижче.

Як повідомляє SlovoFraza, астрологічна обстановка цього місяця відкриває перед Овнами, Левами й Скорпіонами привабливі перспективи. Але астрологи попереджають, що без зусиль навіть найбільш щасливі знаки Зодіаку нічого не доб'ються.

Овни. Не кидайтеся з вогню в полум'я. Коли є кілька варіантів розвитку подій, слід віддати перевагу тому з них, який максимально комфортний не тільки для вас, але і для вашого близького кола. У другій половині місяця багато хто з вас помітить, що енергетичний потенціал знизився, тому інвестувати час потрібно буде тільки в те, що дійсно важливо для Вас. Місяць подарує несподіване знайомство, яке обернеться для вас позитивно. Ви зустрінете свого покровителя, який буде прагнути вам допомогти у всіх напрямках. Залишайтеся собою і проявляйте повагу, тоді до кінця місяця вас чекатимуть приємні сюрпризи.

Леви. Левам може надійти матеріальна допомога або пропозиція, пов'язана зі сферою фінансів. Астрологічна обстановка для інших життєво важливих аспектів буде не менш сприятливою. Найближчими днями Леви помітять приємні зміни в особистих справах, усунуть розбіжності в шлюбі, знайдуть слова, щоб достукатися до близької людини. Віра в себе буде рости з кожним днем. Однак, дорогі Леви, це не привід для розвитку зоряної хвороби. Важливо прислухатися до думки тих, хто знаходиться поруч. Якщо хтось звернеться до вас по допомогу чи пораду, ні в якому разі не відмовляйте. Не можна виключати, що скоро вже і вам доведеться звертатися за підтримкою.

Скорпіони. Інтелектуальна складова Скорпіонів в серпні 2020 буде на висоті. Шукайте максимально правильне і корисне використання зрослої енергії. Можливо, дорогі Скорпіони, варто звернути її на створення навколо себе гармонії і затишку. Уникайте утопічних ідей. Ви не можете до дрібниць передбачити завтрашній день, а значить побудова планів на віддалену перспективу не є розумним рішенням. Вірте фактами, інтуїції та тому досвіду, що зібрали за життя. Радитися з ким-небудь не варто, бо думка сторонніх людей в цей період буде позбавлена об'єктивності. Холодна розсудливість допоможе Скорпіонам добитися успіху в кар'єрі та фінансах в цьому місяці. В кінці місяця може зав'язатися несподіване романтичне знайомство, яке повністю переверне ваш світ.

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