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Всего три вещи, которые мужчина больше всего хочет получить от женщины

Что любят мужчины в постели (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сексуальная сторона отношений очень важна для гармоничного и счастливого союза. Однако женщины не всегда решаются спросить своих партнеров, что им больше нравится, а надо. Ведь есть вещи, которые мужчины больше всего хотят получать от женщины в интиме.

Об этом пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.

Инициатива

Если вы уже давно знакомы, живете вместе или даже замужем, почему он все время должен то и дело добиваться вашей благосклонности?

Да, мужчины - "хищники" и любят охотиться и добиваться женщин. Но это только в начале отношений, потом для них важнее стабильность, а не игра в кошки-мышки.

Сексологи советуют взять наконец-то инициативу в свои руки, завести его и затащить в спальню (или в какое-нибудь другое интересное место, где вы сможете насладиться друг другом).

Эксперименты

Нынче есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.

Не бойтесь предлагать что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему. Поверьте, с такой женщиной он не станет заглядываться на других.

Рутина и однообразие утомляют и гасят огонь в ваших отношениях, поэтому не допускайте этого и пробуйте что-нибудь новое и горячее.

Спонтанность

Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.

Сразу же предложите ему воспользоваться ситуацией, чем быстрее, тем лучше. И это точно будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.

Психологи и сексологи подчеркивают, что интимная жизнь - крайне важна и пренебрежение ею приводит только к проблемам, скандалам, изменам и даже разводам.

Раньше мы писали, какие ошибки в постели убивают брак и отношения.

Кроме того, мы писали о 5 простых вещах, которые сделают ваши отношения счастливыми на долгие годы.

Также узнайте, возможен ли секс без любви.

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