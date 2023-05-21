Всего три вещи, которые мужчина больше всего хочет получить от женщины

Инициатива

Если вы уже давно знакомы, живете вместе или даже замужем, почему он все время должен то и дело добиваться вашей благосклонности?

Да, мужчины - "хищники" и любят охотиться и добиваться женщин. Но это только в начале отношений, потом для них важнее стабильность, а не игра в кошки-мышки.

Сексологи советуют взять наконец-то инициативу в свои руки, завести его и затащить в спальню (или в какое-нибудь другое интересное место, где вы сможете насладиться друг другом).

Эксперименты

Нынче есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.

Не бойтесь предлагать что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему. Поверьте, с такой женщиной он не станет заглядываться на других.

Рутина и однообразие утомляют и гасят огонь в ваших отношениях, поэтому не допускайте этого и пробуйте что-нибудь новое и горячее.

Спонтанность

Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.

Сразу же предложите ему воспользоваться ситуацией, чем быстрее, тем лучше. И это точно будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.

Психологи и сексологи подчеркивают, что интимная жизнь - крайне важна и пренебрежение ею приводит только к проблемам, скандалам, изменам и даже разводам.