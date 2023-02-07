Всего одно "золотое" правило, которое сохранит ваши отношения с любимыми
Когда два человека встречаются и стремятся построить крепкие долговременные отношения, они оба должны помнить, что – это всегда работа, и порой – нелегкая. Существует много советов того, как сохранять теплые отношения, но "золотое" правило – одно.
Об этом пишет Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
"Золотое" правило отношений
Правило простое, но очень важное – если в отношениях вас что-то не устраивает, говорите об этом сразу.
Не молчите, не откладывайте, не ждите, что партнер сам поймет, догадается, что вам не нравится… Даже по вашим многозначительным взглядам, молчанию. Скорее всего, он не поймет.
Если вы не будете озвучивать неприятные или неприемлемые вам моменты, откуда ваш партнер узнает, что что-то не так?
Ваше же недовольство в это время будет накапливаться и рано или поздно выйдет наружу. Не тяните время, не носите в себе негатив, а решайте проблемы по мере их возникновения.
Держите 5 простых способов сделать ваши отношения крепче:
- Никогда не уходите из дома не попрощавшись
- Чаще говорите о своих чувствах и проявляйте их
- Найдите время только для вас обоих
- Не переставайте удивлять друг друга
- Умейте достигать компромиссов
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