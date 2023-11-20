Всего минута. Простое упражнение, которое уберет второй подбородок

Как убрать второй подбородок

Джил говорит, что это упражнение вы можете делать когда угодно и где угодно.

"Да, вы можете избавиться от второго подбородка с помощью простого упражнения, и вы делаете это в любое время и в любом месте. Таким образом, вы можете делать это в машине, когда бежите, когда гуляете, что угодно и столько раз, сколько захотите в течение дня. Это укрепляет все мышцы шеи и помогает избежать второго подбородка", - сообщила эксперт.

Для этого подтяните язык к небу и назад, насколько можете. Удерживайте положение и повторяйте его, чтобы увидеть наилучшие результаты.

"Итак, вы загибаете язык вверх и назад как можно дальше и удерживаете его в этом положении, и это воздействует на эти, как я уже сказала, эти мышцы. Просто повторяйте упражнение, когда вам удобно. Вы можете даже идти по улице", - сказала она.

Кстати, єтот метод известен некоторым как Мьюинг, который впервые был предложен ортодонтом Джоном Мью в 1990-х годах. Он приобрел популярность, поскольку люди хотели посмотреть, смогут ли они изменить форму своей челюсти.