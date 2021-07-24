Вислизає від антитіл: Голубовська розповіла про небезпеку "Дельти" та як уберегтися

За словами завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, створювані варіантом синцитії дуже обширніші, і призводять до "буквально вибухового наростання вірусного навантаження". Крім того, це обумовлює вищу контагіозність (заразність) збудника.

Чому "Дельта" вислизає від антитіл

"Здатність Delta утворювати синцитії допомагає йому вислизати від імунної системи і робить вірус більш небезпечним для організму. У процесі відтворення віруси пошкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які, після загибелі клітини, потрапляють в міжклітинний простір і тільки там піддаються атаці нейтралізуючими антитілами", - звернула увагу Голубовська.

Коли клітини зливаються в синцитій, вірус штаму Delta, що знаходиться всередині, уникає дії антитіл, а ще - частково вислизає від антитіл, що виробляються у відповідь на вакцинацію. Найбільше такий ефект виражений у літніх людей.

Для кого "Дельта" найнебезпечніше

Згідно з даними британських фахівців, якщо людина вакцинована один раз, то ефективність щеплення становить близько 30% для запобігання хворобі та 75% для запобігання госпіталізації.

Після двох доз вакцини це співвідношення дорівнює 80% і 94% відповідно.

"Дельта" у пацієнта здатна завдати більшої шкоди тканинам і органам, особливо легенів.

Як себе убезпечити

Голубовська закликала не ставитися до загрози через небезпечний штам легковажно, і дала ряд порад, як можна уникнути негативних наслідків у разі зараження: