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Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

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Четверг 03 ноября 2022 13:35
Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой В первую очередь обеспечат уязвимые группы населения (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

31 октября в Украине началась программа по бесплатному обеспечению населения дровами для обогрева зимой.

Программа помощи распространяется на жителей территорий, прилегающих к зоне боевых действий.

Об этом сообщается на сайте Министерства реинтеграции.

Кто может рассчитывать на государственную помощь?

Согласно решению правительства жители восьми прифронтовых областей получат помощь с доставкой на дом. Это такие области, как:

  • Донецкая
  • Запорожская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Днепропетровская
  • Черниговская

В первую очередь дровами будут обеспечивать уязвимые группы населения. Среди них пожилые люди, тяжелобольные, инвалиды первой или второй группы, многодетные семьи, беременные или матери с ребенком до двух лет.

В группу первоочередной помощи также входят не пользовавшиеся субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Напомним, на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных выше регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности с учетом критериев уязвимости категорий населения", - отмечают в Министерстве.

Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

Кто получит помощь в первую очередь (фото: minre.gov.ua)

Как подать заявку на получение помощи

Для того чтобы получить бесплатные дрова для отопления, необходимо обратиться в органы местной власти со следующими документами:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность
  • документ, подтверждающий специальный статус личности для иностранцев и лиц без гражданства
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если заявление подает именно он
  • регистрационный номер карты налогоплательщика
  • подтверждение социального статуса, если таковой есть
  • документы, подтверждающие, что заявитель принадлежит к тому или иному домохозяйству

Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

Что нужно для подачи заявки в помощь (фото: minre.gov.ua)

Напомним, что на обеспечение населения прифронтовых регионов безвозмездной топливной древесиной Правительство Украины выделило почти 563 миллиона гривен.

Раньше мы рассказывали, законно ли собирать дрова для обогрева в лесу.

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