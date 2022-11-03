Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

Программа помощи распространяется на жителей территорий, прилегающих к зоне боевых действий.

31 октября в Украине началась программа по бесплатному обеспечению населения дровами для обогрева зимой.

Об этом сообщается на сайте Министерства реинтеграции.

Кто может рассчитывать на государственную помощь?

Согласно решению правительства жители восьми прифронтовых областей получат помощь с доставкой на дом. Это такие области, как:

Донецкая

Запорожская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Днепропетровская

Черниговская

В первую очередь дровами будут обеспечивать уязвимые группы населения. Среди них пожилые люди, тяжелобольные, инвалиды первой или второй группы, многодетные семьи, беременные или матери с ребенком до двух лет.

В группу первоочередной помощи также входят не пользовавшиеся субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Напомним, на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных выше регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности с учетом критериев уязвимости категорий населения", - отмечают в Министерстве.

Кто получит помощь в первую очередь (фото: minre.gov.ua)

Как подать заявку на получение помощи

Для того чтобы получить бесплатные дрова для отопления, необходимо обратиться в органы местной власти со следующими документами:

паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность

документ, подтверждающий специальный статус личности для иностранцев и лиц без гражданства

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если заявление подает именно он

регистрационный номер карты налогоплательщика

подтверждение социального статуса, если таковой есть

документы, подтверждающие, что заявитель принадлежит к тому или иному домохозяйству

Что нужно для подачи заявки в помощь (фото: minre.gov.ua)

Напомним, что на обеспечение населения прифронтовых регионов безвозмездной топливной древесиной Правительство Украины выделило почти 563 миллиона гривен.