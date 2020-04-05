Посилення карантину з 6 квітня: відповіді на 10 найпопулярніших питань

Карантин в Україні з 6 квітня посилиться для всіх громадян
Карантин в Україні з 6 квітня буде більш жорстким: Постановою №211 будуть введені нові заходи. Серед них - обов'язкове носіння масок та документів, що засвідчують особу, заборона на відвідування більшості громадських місць, включаючи парки й сквери, а також інші заходи. У соціальній мережі Facebook з'явилося детальне роз'яснення, стосовно карантинних заходів, які введуть в Україні з 6 квітня.
Журналістка Галина Гузьо дала відповіді на найпопулярніші питання стосовно карантинних заходів, які будуть введені й посилені з 6 квітня.
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Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу? Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.
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Чи можна ходити по вулиці без маски? В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
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Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски? Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
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Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки? Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
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Чи можна ходити по вулиці втрьох? Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.
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В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю? Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції та утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають. Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.
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Чи можна буде гуляти навколо будинку? Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами понад дві особи та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
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Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю? Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.
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Як тепер вигулювати домашніх тварин? Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
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Коли діти знову підуть у школу? Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.
Скріншоти (facebook.com/galyna.guzjo)
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