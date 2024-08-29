Усекновение главы Иоанна Крестителя: главные приметы и запреты, у кого сегодня день ангела

Сегодня, 29 августа, праздник - православные украинцы празднуют Усекновение главы Иоанна Крестителя по новому церковному календарю. В народе этот день называют Иван Постный, или Головосека.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иоанн Креститель был великим пророком, предусматривавшим пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан. Он не боялся говорить о грехах людей и открыто критиковал их. Иоанн попал в тюрьму, когда осудил брак царя Ирода Антипы с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Иродиада была очень разгневана на Ивана и стремилась к его смерти.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Соломия, исполнила танец, очень понравившийся царю. Ирод пообещал выполнить любое желание. Под давлением матери Соломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе. Ирод, хоть и расстроился, вынужден был выполнить обещание и приказал отсечь Иоанну голову. Так Иоанн Креститель принял мученическую смерть.

Усекновение главы Иоанна Крестителя - это символ борьбы за правду и нравственные принципы, даже ценой жизни. Этот день также напоминает об опасностях человеческих страстей и пожеланий, которые могут привести к трагедии. Ирод, уступив свои слабости, совершил большой грех и несправедливость, за что и получил человеческое осуждение.

Соломия с головой Иоанна Крестителя (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 29 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Держать топор или лопату в руках

Резать что-либо круглой формы

Есть блюда из мяса и рыбы, сыры

Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется сегодня устраивать громкие празднества, ведь такие мероприятия будут восприниматься как неуважение к мученической смерти Иоанна. В этот день важно оставаться сдержанными в своих действиях и словах, а также смиренными перед верой во Христа.

По народным поверьям, 29 августа - особенная дата, которая имеет уникальный запрет. Это единственный день в календаре, когда строго-настрого запрещено варить борщ или есть - сегодня это большой грех.

Народные приметы и традиции этого дня

Вдали слышен гром - к теплой осени с солнечными днями

На каштане больше не осталось листвы - бабье лето затянется

Лебеди начали кружить высоко в небе - снег выпадет рано

Активно кружат гуси - в ближайшее время начнутся дожди

Последние журавли улетели на юг - к резкому похолоданию.

В старину считали, что сегодня начинается настоящая осень. С этого дня ночи будут становиться все холоднее, а природа начнет готовиться к зимним морозам.

Издавна Усекновение считалось очень опасным праздником. Люди верили, что дети, рожденные в этот день, будут несчастливы.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: