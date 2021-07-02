Усик пригрозив англійцям перед матчем з Україною і озвучив свій прогноз
Найвідоміший український боксер Олександр Усик озвучив прогноз перед матчем Україна - Англія на майбутньому матчі Євро 2020. За його словами, команда синьо-жовтих "зробить" англійців.
Про це він заявив на відео зі своєї сторінки Instagram.
"Вибач, Англія, Україна обіграє тебе. Україна-чемпіон", - сказав Усик.
До речі, відзначимо, що Олександр Усик власноруч не раз здобував перемогу над англійцями. Раніше екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі перемагав двох місцевих бійців - Тоні Беллью і Дерека Чісори.
Деякі фанати відзначили, що перемога любить тишу і не потрібно передчасних гучних заяв.
- Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу.
- А що все думаю про футбол, може Олександр про свій бій говорить?
- З гумором, Олександр Олександрович, підходить до майбутньої гри.
- У суботу все подивимося!
Нагадаємо, що українська збірна після перемоги над шведами вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. 3 липня в Римі "синьо-жовті" зіграють з командою Англії.
Як ми раніше писали, футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу".