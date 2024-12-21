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Усик опубликовал народный гимн в поддержку борцов с энергетическим террором РФ

Суббота 21 декабря 2024 19:45
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Усик опубликовал народный гимн в поддержку борцов с энергетическим террором РФ Александр Усик (фото: instafram.com)
Автор: Илона Свиридова

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал народный гимн "Битва за свет" в поддержку украинских спасателей, энергетиков ДТЭК и Сил ПВО.

Украинский боксер опубликовал гимн на своей странице в Instagram.

"Песня, которая объединила украинцев. Наш с вами народный гимн битвы за свет. С безграничным уважением за ваш бой - ДТЭК, ГСЧС, Воздушные силы", - написал Усик.

В создании этой композиции, которая родилась в рамках флешмоба в течение недели до боя, приняли участие известные украинские артисты: Monatik, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters.

Кроме того, к гимну присоединился бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Основой для гимна стали звуки ударов Усика, которые дополняют работа украинских ПВО, спасателей и энергетиков. Ключевым мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горі та женці жнуть".

Анонс флешмоба в соц. сетях за сутки набрал более 3 млн просмотров.

Напомним, Александр Усик вместе с ДТЭК создал инициативу "Битва за свет" цель которой привлечь внимание мирового сообщества к обстрелам украинской энергетики.

Этой осенью вышел документальный фильм "Битва за Свет", посвященный героической работе украинских энергетиков, спасателей и бойцов ПВО. Александр Усик также принял участие в съемках фильма, демонстрируя свою поддержку тем, кто борется с последствиями энергетического террора.

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Александр Усик
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