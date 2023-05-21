Все секретные бункеры Путина: где может скрываться российский диктатор

Бункеры в Москве

По данным журналистских расследований, в центре Москвы есть целая сеть бункеров. Они находятся под землей, и глубина тоннелей составляет до 200 метров.

Диггеры случайно попали в один таких тунелей и рассказали о том, что увидели. За это они были арестованы, их приговорили к условным и реальным срокам, а после - они вынуждены были покинуть Россию.

Фото: Бункеры под Москвой

Система подземных бункеров называется "Метро-2" - часть из них находится непосредственно под Кремлем и главными государственными учреждениями в столице России. Но в эту систему также входят подземные помещения в Балашихе, Чехове, и даже в Калуге.

Подземный город "Раменки-43" - этот бункер похож по своей прочности на тот, который находится под Кремлем. Вместимость этого бункера - до 10 тысяч человек. Запаса жизнеобеспечения хватит на несколько месяцев.

По другим данным - в этом городе сможет проживать около 30 лет почти 50 тысяч человек. Он соединен с бункером "Метро-2" и аэропортом Внуково.

Бункер в Геленджике

На юге России у Путина есть огромное имение в Геленджике. Там находится огромный дворец, церковь, винный погреб, собственное казино, дендрарий, каток для хоккея. Участок на утесе с видом на Черное море надежно скрыт от людских глаз огромным лесом и специальной бесполетной зоной.

Как сообщает издание The Insider, на территории комплекса в Геленджике есть также и огромный бункер под землей. Схемы этого убежища разместила на своем сайте компания подрядчика еще в начале 2010-х.

Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. Туннели спрятаны в толстых слоях бетона.

Там есть вентиляция, кабели и достаточное количество пресной воды, а также все необходимое, чтобы прожить спокойно несколько недель. Выходы из бункера находятся ниже комплекса - на голой скале и спускаются прямо на пляж.

Схемы бункера

По словам специалистов, бункеры и туннели построены очень грамотно - там есть своя система подачи чистого воздуха, воды, отопления. Есть защита от пожаров, от возможной химической опасности. И туннели соединены с дорогой, по которой можно поставлять припасы.

А по данным более ранних расследований - бункер находится на мысе Идокопас в Краснодарском крае. И он выглядит как 16-уровненый подземный комплекс, в котором есть абсолютно все - от технических помещений до винотеки.

Выход из бункера в Геленджике

Бункер на Валдае

На Валдае находится еще одна резиденция Путина. Там же живет гимнастка Алина Кабаева и скорее всего - младшие дети российского диктатора.

Территория резиденции очень огромна и также огорожена от посторонних глаз лесами и водой. Почти вся территория этой резиденции считается заповедником, в том числе и территория Валдайского национального парка. В 2018 году там построили тайную железную дорогу, на которой Путин может приезжать в резиденцию на бронепоезде.

Имение Путина на Валдае

Схем и чертежей бункера под резиденцией на Валдае нет, но есть данные, что там строительство шло с 2017 по 2019 год. Так как Путин очень много времени проводит в этой резиденции и именно там растут его младшие дети - секретный бункер там точно есть.

Где еще есть бункеры Путина

По данным различных источников и расследований, у российского диктатора есть еще около десятка бункеров по всей стране.

Например, на Алтае - в устье реки Урсул вблизи границ Монголии, Китая и Казахстана. Там находится один из самых современных бункеров - официально там размещен санаторий Газпрома "Алтайский двор".

Небольшой бункер находится между Магнитогорском и Уфой.

В горе Ямантау на Урале находится один из самых крупных и засекреченных бункеров. Над ним есть поселок Межгорье, куда можно попасть только по спецпропускам. Бункер находится внутри горных хребтов.

По некоторым данным, этот бункер предназначен не только для Путина, а и для всего высшего руководства РФ. В нем есть защита от ядерной атаки.

Строительство бункера в Ямантау

Этот бункер начали строить еще в начале 90-х годов. И известно, что весной 2022 года в Межгорье снова начали свозить тяжелую технику для строительства.

В 2003 году эксперт по ядерной безопасности и офицер в отставке Брюс Дж. Блэр сообщил, что спутники-шпионы засекли на горе Ямантау строительство. Командный центр бункера находится внутри горного кварца на глубине около 900 метров от вершины.

Официальная резиденция президента РФ - усадьба XIX века в Ново-Огарево. На фоне всех остальных резиденций Путина - этот дом самый маленький. Доступ на территорию резиденции закрыт и охраняется ФСО.

Находится усадьба в лесу между Рублево-Успенским шоссе и Москвой рекой. По всему периметру каменные блоки с видеокамерами. Подземное убежище там есть точно, но вот выполнено ли оно в стиле бункера - неизвестно.

Усадьба в Ново-Огарево

В этой резиденции Путин начал уединяться еще в начале коронавирусной пандемии и много времени там провел. И по некоторым данным, там есть специальное максимально защищенное помещение, в том числе и с помощью фильтров биологической очистки воздуха и воды.

После аннексии Крыма, ФСБ в 2014 году захватило территорию бывшего спецкомплекса КГБ, который был когда-то выкуплен олигархом Игорем Коломойским. Там находится огромный дворец для Путина, чем-то похожий на дом в Геленджике. Есть собственная церковь, ледовый стадион, спортивный комплекс и аквадискотека.

В Сочи есть еще один дом Путина - летняя резиденция Бочаров Ручей. На территории - большой бассейн, причал для яхт, личная церковь, две вертолетные площадки и копия президентского кабинета в Ново-Огарево.

Дворец Путина в Сочи

В Тверской области есть государственная резиденция президента РФ в поселке Козлово, на территории национального парка "Завидово". В резиденции "Русь" есть парк размером в 125 тысяч га.

Сам дом небольшой, рядом есть гостевой домик, полигон для охоты, два озера для рыбалки. Эту дачу когда-то построили еще для Брежнева.

Президентская резиденция "Русь" в Козлово

Бункер "Грот" расположен в Свердловской области, под горой Косьвинский Камень. Изначально был построен для данных радиоцентров и центров космической связи.