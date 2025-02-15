"Рекламы врут". Стоматолог назвала ошибку при чистке зубов, которую транслируют по телевизору

Часто в рекламах по телевизору показывают, что нужно наносить на щетку много зубной пасты. Как оказалось, это большая ошибка и этому есть простое объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу стоматолога Шаади Манучехри.
По ее словам, на зубную щетку нужно наносить пасты размером с горошину.
"Вы используете слишком много зубной пасты. Все рекламы и телешоу/фильмы вам врут! Вам буквально нужно количество зубной пасты размером с горошину", - рассказала врач.
После этого стоит сплюнуть, но не прополаскивать рот водой. Это для того, чтобы получить максимальную защиту от пасты с фтором, которая делает зубы более крепкими.
Соблюдение надлежащей гигиены ротовой полости включает чистку зубов дважды в день. Помимо чистки зубов, рекомендуется ежедневно пользоваться зубной нитью.
Зубная нить помогает удалить пищу и налет, застрявший между зубами. Во время чистки используйте круговые движения и не забудьте очистить до линии десен. Полезно использовать таймер, чтобы обеспечить чистку в течение полных двух минут.
При выборе очищающих зубных паст стоит смотреть на состав, там не должно быть:
Если у вас чувствительные зубы, выбирайте зубные пасты, специально разработанные для уменьшения чувствительности. Они содержат ингредиенты, которые помогают уменьшить боль при употреблении холодного или горячего.
Зубные пасты с ингредиентами, такими как травы, эфирные масла или антисептические вещества, могут помогать в борьбе с бактериями, предотвращая воспаление десен и кариес.
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Ранее мы сообщали, что произойдет с зубами, если их не чистить перед сном.
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