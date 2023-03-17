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"Все радовались и аплодировали": в России школьников заставили зиговать (видео)

Российские школьники зигуют на патриотическом празднике (фото: скриншот)
Автор: Юлия Гаюк

Во время празднования 23 февраля в Казани школьников заставляли петь советские патриотические песни и поднимать вверх руку, что напоминало нацистское зигование. Это одна из частей патриотического воспитания россиян.

Об этом пишут на сайте DOXA.

Как россияне воспитывают псевдопатриотизм

С началом полномасштабной войны в Украине в России значительно возросло количество патриотически-воспитательных мероприятий. По словам росСМИ, их пик был как раз между 23 февраля и 8 марта.

Как у русских школьников воспитывают любовь к войне (фото: росСМИ)

Среди довольно диких развлечений был конкурс по надеванию противогаза на скорость и чтение стихов о Донбассе для росгвардейцев. Также было много милитарных мероприятий в школах, направленных на показ войны как чего-то хорошего.

Однако самым "патриотическим" и несколько нацистским стал урок, где детей учили поднимать руку под слова "Я русский" в песне российского исполнителя.

После этого учительница начала объяснять, что смысл состоит в том, что исполнитель - гражданин РФ. Она также подчеркнула: надеется, что все ее ученики ими тоже являются.

Когда же дети не подняли руки, она спросила их: "Ну вы что не русские, что ли?"

"Толчок должен быть в небо, в НАТО", - сказала школьникам учительница.

Очевидно, что такое воспитание приводит к усиленной вере в пропаганду и отставание от цивилизованного мира, к чему Россия идет семимильными шагами.

Раньше мы рассказывали, как в Варшаве поставили на место хорошего россиянина.

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