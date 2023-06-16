Окровавленный пилот продолжил полет с гигантской птицей, которая пробила лобовое стекло и застряла (видео)

В Эквадоре пилот показал чудо выдержки, когда в лобовое стекло его самолета попала гигантская птица-хищник.

Вирусное видео стало шериться соцсетями. Предлагаем посмотреть на него и вам в материале Styler дальше.

Детали чрезвычайного происшествия

Птица встретила эквадорского пилота Ариэля Валенте над Винсесом, городом в провинции Лос-Риос в Эквадоре. Высота в момент столкновения составила 3 тыс. километров.

На кадрах видно, что птица, вероятно, кондор, висит в кабине пилота, стекло разбито, а пилот с окровавленным лицом продолжает управлять самолетом.

Интересно, что летчик показал себя как настоящий профи, ведь на его лице не было ни одной эмоции - он просто делал свою работу.

Пилот был настолько спокоен, что даже сделал селфи-видео

Поразителен тот факт, что Валиенте держит летательный аппарат в воздухе, при этом снимая видео и даже поворачивая камеру на себя, чтобы показать свое лицо.

Кажется, он совсем не озабочен жуткими испытаниями. Кровь, вероятно, от пернатого существа... но трудно сказать точно.

Комментарии в социальных сетях аплодируют пилоту за то, что он не испугался, а один пользователь сказал, что это выглядело как сцена "прямо из фильма ужасов", и отличным тизером для продолжения "Птиц" Хичкока.

Интересно, что у кондора, который, вероятно, и стал причиной ЧП, наибольший размах крыльев среди современных хищных птиц. Длина тела птицы 100-115 см, а вот размах крыльев до 300 см.