ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все будут в восторге: этот рецепт котлет с ветчиной точно стоит приготовить каждому

Четверг 23 ноября 2023 18:10
UA EN RU
Все будут в восторге: этот рецепт котлет с ветчиной точно стоит приготовить каждому Рецепт приготовления котлет с ветчиной (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Котлеты - одно из самых любимых блюд всех. Есть много рецептов приготовления. Однако, если их приготовить с ветчиной, то их вкус будет совсем другим.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Капустные котлеты с ветчиной отлично подойдут в качестве обеда или основного блюда на обед и ужин. Они точно будут нарасхват.

Для приготовления вкусных котлет, подготовьте следующие ингредиенты:

  • капуста белокочанная - 300 г
  • картофель - 350 г
  • масло оливковое - 2 ст. л
  • чеснок, зубчики - 1 шт.
  • ветчина - 120 г
  • яйца куриные - 1 шт.
  • пармезан тертый - 2 ст. л
  • панировочные сухари - 2 ст. л
  • соль - по своему вкусу
  • масло подсолнечное 60 мл
  • панировочные сухари - 60 г

Способ приготовления:

Сначала нужно тщательно помыть картофель и отварить в кожуре до мягкости около 30 минут. Очищенный картофель разомните вилкой.

Капусту разберите на листья и вырежьте утолщение. Нарежьте их тонкими полосками, промойте под проточной холодной водой и дайте стечь.

В кастрюле с высокими бортами с оливковым маслом подрумяньте очищенный чеснок. Добавьте капусту, посолите, налейте два черпака воды, накройте кастрюлю крышкой и готовьте около 10 минут. Готовую капусту нашинкуйте.

Смешайте картофельное пюре и капусту в одной миске, вбейте яйцо, добавьте нарезанную кубиками ветчину, посыпьте тертым пармезаном. Также добавьте панировочные сухари, посолите и перемешайте.

Влажными руками сформуйте из массы шарики и слегка приплюсните их ладонью. Обваливайте котлетки в панировочных сухарях и обжарьте в горячем масле 3-4 минуты с каждой стороны.

Все будут в восторге: этот рецепт котлет с ветчиной точно стоит приготовить каждомуРецепт приготовления котлет с ветчиной и капустой (фото: Deposit photos)

Раньше мы сообщали, как приготовить ягодный пирог, который не нужно даже замешивать.

Также мы писали, как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв котлети рецепт рік приготування