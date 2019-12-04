Пішла ціла епоха: помер відомий український художник

У Львові помер головний художник театру імені Заньковецької, народний художник України, лауреат Національної премії ім. Шевченка, лауреат премії імені Клеха Мирон Кипріян. Йому було 89 років. Про це повідомили на сайті театру ім. Заньковецької.

Мирон Кипріян народився 27 липня 1930 року. Закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. З 1957 року почав працювати в театрі імені Марії Заньковецької. Спочатку художником-постановником, а з 1963 року і до останніх днів – головним художником театру.

Мирон Кипріян

Мирон Володимирович Кипріян був не просто цілою епохою національного театру, але й усього мистецького життя міста Львова. Він був дуже талановитою людиною – писав книги, писав вірші, малював. У його мріях було створення у Львові Історико-театрального музею.

До останніх своїх днів Мирон Кипріян працював у театрі, на його рахунку понад 350 сценографій. У 1978 році він отримав Національну премію України ім. Шевченка за виставу "Тил".

"Адміністрація театру з великою скорботою повідомляє про смерті Мирона Кипріяна, головного художника театру ім. Заньковецької, народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, лауреата премії імені Ст. Клеха (США)", - йдеться в повідомленні театру.

"Ми протягом року працюємо над документальним фільмом про нього і його творчості, який плануємо завершити до його 90-річчя в наступному році. Це було унікальне спілкування та співробітництво. Сподіваюся, що вдасться передати це у нашій спільній роботі", - написала журналіст Дарина Горна на своїй сторінці в Facebook.