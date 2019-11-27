Підкорив Демі Мур і Брітні Спірс: відомий мультимільярдер знайдений мертвим

У США знайдений мертвим відомий мультимільярдер (Фото: europe1.fr)

Бізнесмен загинув у власному будинку при дивних обстояельствах

У США виявили мертвим сина 72-річного співзасновника Hard Rock Cafe Пітера Мортона, відомого бізнесмена, мультимільярдера, 38-річного власника мережі закусочних Гаррі Мортона. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За попередніми даними, у Гаррі Мортона стався раптовий серцевий напад. Рідні бізнесмена стверджують, що у чоловіка раніше спостерігалися проблеми з серцем. Проте офіційна інформація буде відома тільки після проведення розтину.

Генрі Мортон (Фото: lamag.com)

Крім того, з'явилася інформація з джерел в оточенні мультимільйонера про те, що Мортон захоплювався галлюциногенним препаратами. Він застосовував саморобні суміші, нібито для зв'язку з потойбічним світом. Родичі спростовують ці заяви і наполягають на тому, що у бізнесмена були проблеми зі здоров'ям.

Генрі Мортон – 38-річний відомий американський бізнесмен, власник мережі закусочних по всій Америці. Свій бізнес він заснував у 18 років – він відкрив першу закусочну Pinc Taco. У 2008 році він купив нічний клуб у Джонні Деппа Viper Room. У березні 2019 він викупив колишній маєток Елвіса Преслі в Беверлі-Хіллз за 26 мільйонів доларів.

Генрі Мортон (Фото: lamag.com)

Проте не тільки успішний бізнес приніс Генрі Мортону славу. Його ім'я пов'язували з багатьма зірками Голлівуду. У нього був роман з актрисою Демі Мур, відразу після того, як вона розлучилася з Ештоном Катчером. Також його бачили в товаристві Дженіфер Еністон, Хайден Панеттьєрі і Брітні Спірс.

У 2006 році у нього був роман з Ліндсі Лохан. Актриса написала у своєму мікроблозі, що Генрі Мортон був її кращим другом і найкращою частиною її життя.

Незадовго зі своєї загибелі Мортон став добровільним помічником шерифа в Західному Голлівуді. Поліцейські розповіли, що він дуже допомагав у роботі детективів.