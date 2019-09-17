Пішла тихо, але гідно: Турчинов повідомив про горе в родині (фото)

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив про смерть своєї матері Валентини Іванівни. Також він написав у Facebook, що провів її в останню земну подорож 16 вересня.

Також Турчинов опублікував фото мами.

Він розповів, що Валентина Іванівна пішла тихо та гідно, як і жила.

"Так само вона і пішла на Небо, до Царства Світла і Любові, де немає болю, страждань, бруду і хвороб, де немає немічних і тих, що плачуть", - написав він.

Турчинов повідомив про смерть своєї матері (Фото: facebook.com/turchynov)

Колишній секретар РНБО зазначив, що зобов'язаний їй та Всевишньому всім, чого досягнув у житті.

"Той, хто прийняв Ісуса Христа, не боїться смерті, тому що Христос переміг смерть і дарував нам безсмертя. Безсмертя, радість і Любов в Його Царстві, де ми будемо знову разом!" - йдеться в публікації.

У 55-річного Турічнова залишилися батько Валентин Іванович, майстер спорту Радянського Союзу з волейболу.

Дружина Олександра Туриинова Анна Володимирівна працює завідувачкою кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у Києві.

Турчинов з дружиною і сином (Фото: 24smi.org)

Син Кирило Олександрович Турчинов закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, в 2014-2016 роках служив у Нацгвардії.

Користувачі мережі висловлюють співчуття Туричинову у зв'язку з горем у сім'ї та пишуть слова підтримки.

Царство Небесне. Прийміть щирі співчуття!

Нехай спочиває з Господом і огортає вас на землі своїми ангельськими маминими крилами!

Прийміть щирі співчуття. Царство Небесне вашій мамі;

Ваша мама була дуже доброю людиною. Наші співчуття. Царство Небесне;

Олександр, прийми мої щирі співчуття. Я з молодості знав твою маму, дуже її поважав, багато чого в нього навчився. Царство вам Небесне, Валентина Іванівна, земля вам пухом.

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Нагадаємо, що Турчинов подав у відставку з поста секретаря РНБО 17 травня 2019 року. Також він був з 23 лютого по 7 червня 2014 року тимчасово виконуючим обов'язки президента України після втечі Януковича і закінчення Революції Гідності.