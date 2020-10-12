Пішов з життя видатний український альпініст: просив розвіяти прах в горах

У Києві у віці 94 років пішов з життя легендарний і найстарший альпініст України Володимир Моногаров, який також є доктором біологічних наук і заслуженим майстром спорту з альпінізму.

Тіло Володимира Дмитровича буде піддано кремації. Згідно із заповітом, частину праху поховають поруч з могилою матері на Берковецькому кладовищі, а частину українські альпіністи розвіють над горою Ушба на Кавказі. Про це повідомляють "Факти".

Один з найближчих друзів Моногарова альпініст Віктор Мацько розповів, що Володимир заповідав, щоб в Приельбруссі, на відомому в альпіністських колах камені, на який кріплять таблички в пам'ять про загиблих у горах, розмістили напис: "Володимир Моногаров. Він любив гори".

Володимир Моногаров (фото: fais.org.ua)

Володимир Дмитрович народився в Києві в 1926 році. Він закінчив Київський державний інститут фізичної культури. Брав участь у шести Гімалайських експедиціях.

Протягом 30 років керував Федерацією альпінізму і скелелазіння України. Він є автором 162 наукових робіт з питань спортивної фізіології. За все своє життя пройшов понад 100 важких маршрутів у різних гірських районах Європи і Середньої Азії.

У 2006 році, коли Володимиру Дмитровичу вже було 80 років, піднявся на західну вершину Ельбрусу. При цьому три ночі провів там у негоді. Після цього він став номінантом "Національного реєстру рекордів України", як "Найстаріша людина у світі, яка здійснила сходження на гору Ельбрус".

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