RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пішов із життя "кіборг", який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом

Автор: Styler

У неділю, 28 березня, помер захисник донецького аеропорту Ігор Гофман. Ветеран довгий час боровся з онкологією. Також він захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр на своїй сторінці в Facebook.

"Ми розділяємо разом з родиною, близькими й друзями Ігоря біль від його втрати", - йдеться в повідомленні.

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Дочка Гофмана розповіла, що перед смертю її батько хотів, щоб його поховали без прощання. Його сім'я виконає останню волю Гофмана.

Варто зазначити, що у дружини Ігоря також діагностували COVID-19. Вона у важкому стані перебуває в лікарні. Сім'я захисника України просить поки їх не турбувати і висловити співчуття пізніше.

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Ігор Гофман був кулеметником 93-ї ОМБр, але до військових дій займався приватним підприємництвом в будівельній сфері. Після подій в Іловайські в серпні 2014 року, він пішов на війну добровольцем.

Гофман брав участь у боях за Донецький аеропорт. Чоловік захищав старий термінал, диспетчерську вежу і будівлю пожежної частини.

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Варто зазначити, що він на свій мобільний телефон записав відео з Донецького аеропорту. За цим посиланням ви можете побачити, що йому довелося там пережити.

Нагадаємо, в січні Україна вшанувала пам'ять захисників Донецького аеропорту, які протягом 242 днів героїчно обороняли ДАП від російських окупантів і бойовиків "ДНР" на Донбасі.

Раніше помер відомий мовознавець і борець за українську мову Іван Ющук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України киборгипреступления
Читайте також
Знаменитий актор з "Глухаря" загинув за дивних обставин: моторошна смерть
Суд арештував підозрюваних у вбивстві громадського активіста в Києві
Прогноз погоди