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Ушел из жизни "киборг", защищавший Донецкий аэропорт: боролся с раком и коронавирусом

Автор: Styler

В воскресенье, 28 марта, скончался защитник донецкого аэропорта Игорь Гофман. Ветеран долгое время боролся с онкологией. Также он заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр на своей странице в Facebook.

"Мы разделяем вместе с семьей, близкими и друзьями Игоря боль от его потери", - говорится в сообщении.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Дочь Гофмана рассказала, что перед смертью ее отец хотел, чтобы его похоронили без прощания. Его семья исполнит последнюю волю Гофмана.

Стоит отметить, что у супруги Игоря также диагностировали COVID-19. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Семья защитника Украины просит пока их не беспокоить и выразить соболезнования позже.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Игорь Гофман был пулеметчиком 93-й ОМБр, но до военных действий занимался частным предпринимательством в строительной сфере. После событий в Иловайске в августе 2014 года, он ушел на войну добровольцем.

Гофман принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. Мужчина защищал старый терминал, диспетчерскую башню и здание пожарной части.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Стоит отметить, что он на свой мобильный телефон записал видео с Донецкого аэропорта. По этой ссылке вы можете увидеть, что ему пришлось там пережить.

Напомним, в январе Украина почтила память защитников Донецкого аэропорта, которые в течение 242 дней героически обороняли ДАП от российских оккупантов и боевиков "ДНР" на Донбассе.

Ранее умер известный языковед и борец за украинский язык Иван Ющук.

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