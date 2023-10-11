Все для комфорта. Украинка показала, как выглядит бомбоубежище в Израиле (видео)

Украинская телеведущая и журналистка Екатерина Трушик, которая сейчас с детьми находится на севере Израиля в Хайфе, показала, как выглядят общественные бомбоубежища.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Трушик в Facebook.
Вход в общественное бомбоубежище защищают массивные прочные двери, которые запираются изнутри.
У входа люди уже сложили провиант, аптечку и раскладной лежак. С видео видим, что стены в укрытии ярко раскрашены, помещение чистое. Также в укрытие расположен кулер с водой, есть гардеробные.
В бомбоубежище сделаны пометки светоотражающей краской, чтобы было видно в темноте, где туалеты и выход. В помещении есть диваны, лежаки и микроволновка - то есть все для комфортного длительного пребывания в нем людей.
"Пока осматривала и проверяла, ко мне подошел пожилой мужчина, который тоже пошел смотреть где миклат - бомбоубежище на иврите. Он с семьей убегал из Мелитополя", - добавила журналистка.
Также она отметила, что террористы ХАМАС продолжают атаковать Израиль и есть вероятность того, что подключится Хизбалла.
"Сохраняем спокойствие и верим в армию. Так же, как и в Украине, израильтяне верят в свою армию", - рассказала Трушик.
Также журналистка поделилась видео того, как люди массово скупают провиант в магазинах и проносят в пункт сбора для нужд солдат и людей, пострадавших от войны.
"Люди прямо из магазина колясками привозят эти товары. Вот такая поддержка граждан солдатов и пострадавших", - добавила Оксана.
Ранее мы писали о том, что под Киевом для учеников начальной школы открыли бомбоубежище в виде дома Хоббитов.
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