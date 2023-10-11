Все для комфорта. Украинка показала, как выглядит бомбоубежище в Израиле (видео)

Как выглядят общественные бомбоубежища

Вход в общественное бомбоубежище защищают массивные прочные двери, которые запираются изнутри.

У входа люди уже сложили провиант, аптечку и раскладной лежак. С видео видим, что стены в укрытии ярко раскрашены, помещение чистое. Также в укрытие расположен кулер с водой, есть гардеробные.

В бомбоубежище сделаны пометки светоотражающей краской, чтобы было видно в темноте, где туалеты и выход. В помещении есть диваны, лежаки и микроволновка - то есть все для комфортного длительного пребывания в нем людей.

"Пока осматривала и проверяла, ко мне подошел пожилой мужчина, который тоже пошел смотреть где миклат - бомбоубежище на иврите. Он с семьей убегал из Мелитополя", - добавила журналистка.

В бомбоубежище размещены диваны и лежаки (скриншот из видео)

Также она отметила, что террористы ХАМАС продолжают атаковать Израиль и есть вероятность того, что подключится Хизбалла.

"Сохраняем спокойствие и верим в армию. Так же, как и в Украине, израильтяне верят в свою армию", - рассказала Трушик.

Также журналистка поделилась видео того, как люди массово скупают провиант в магазинах и проносят в пункт сбора для нужд солдат и людей, пострадавших от войны.

"Люди прямо из магазина колясками привозят эти товары. Вот такая поддержка граждан солдатов и пострадавших", - добавила Оксана.