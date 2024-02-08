Уролог рассказал, можно ли использовать слюну вместо лубриканта (видео)

Слюна вместо лубриканта во время страсти, наверное, с такими сталкивались. Мужчины часто полагают, что ничего опасного в этом нет, однако врачи считают иначе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Можно ли использовать слюну вместо лубриканта

По словам Бенедикта, использовать слюну вместо лубриканта категорически нельзя, поскольку через слюну могут передаваться такие бактерии как:

генитальный герпес

в слюне может содержаться возбудитель ВПЧ

сифилис

гонорея

трихомонады.

Можно ли использовать слюну вместо лубриканта (фото: Freepik)

К тому же по словам врача, бактериальный состав слюны очень сильно отличается от бактериального состава женской вагины, что не есть хорошо.

А пищевые ферменты могут нарушать флору женских половых органов, кариес и кровоточивость десен могут быть дополнительным источником инфекции.

Можно ли использовать слюну вместо лубриканта (фото: Freepik)

Именно поэтому обычный и оральный секс должен происходить исключительно с использованием защиты - презервативов или латексных салфеток. А вместо слюны даже во время невероятной страсти нужно использовать лубрикант и об этом нельзя забывать ни в коем случае.

Врач-уролог советует не рисковать своим здоровьем и оберегаться от таких видов секса, где используется слюна, иначе вы будете иметь довольно неприятные и серьезные проблемы со здоровьем.