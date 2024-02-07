5 правил от гинеколога для обеспечения женского здоровья. Вот что нужно делать
Поддерживать женское здоровье в надлежащем состоянии помогут регулярные скрининги организма, а также правильный уход за интимной зоной.
О том, какие правила следует соблюдать женщинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.
Проходите регулярный скрининг
"Раз в год обязательно проходите скрининг шейки матки: цитология шейки матки (пап-тест), кольпоскопия и проверку на вирус папилломы человека", - советует гинеколог.
Заботьтесь о безопасном сексе
"Безопасный секс - это об использовании презервативов и КОК с целью контрацепции. Идеально, если оба партнера обследованы на инфекции, передающиеся половым путем", - подчеркивает Арендар.
Откажитесь от средств "поддержания" ph влагалища
"Для интимной гигиены женщине не нужны никакие средства поддержки ph влагалища, что активно рекламируются. Вода - это лучшее, что может быть", - объясняет врач.
Также она советует отказаться от ежедневных прокладок, спринцеваний, которые нарушают состав микрофлоры влагалища и провоцируют бактериальный вагиноз и молочницу.
Ежегодно проходите скрининг молочных желез
"Раз в год необходимо проводить профилактическое ультразвуковое обследование молочных желез. После 40 лет вместо УЗИ рекомендуется маммография", - говорит Арендар.
Обращайтесь только к доказательному врачу
"Доказательный врач не будет лечить вам уреаплазму, "прижигать" эрозию, не назначит БАДы для лечения гинекологических заболеваний, не будет оперировать функциональные кисты яичников", - говорит гинеколог.
Читайте также о том, что гинеколог назвала препараты, которые на самом деле ничего не лечат.
Ранее мы писали о том, какие гинекологические процедуры на самом деле вредят женщинам.