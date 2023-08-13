Уролог назвал привычку, которая вызывает импотенцию. Под угрозой каждый второй мужчина

На потенцию влияет много факторов. Но одним из ключевых моментов, которые приводят к ее ухудшению, является курение. При этом не важно - курите ли вы обычные сигареты или электронные.

Об этом рассказал уролог Бенедикт Гаврилишин на своей странице в Instagram.

Как именно курение вызывает импотенцию

"Дело в том, что никотин вызывает спазм сосудов. Также вещества, входящие в состав сигарет, способствуют образованию холестериновых бляшек. Закупорка сосудов не позволяет половому члену полноценно наполниться кровью, что способствует возникновению воспалительного процесса в простате", - объяснил врач.

При этом уролог отмечает, что такое же действие на потенцию оказывает и вейпинг - тогда также нарушается кровоток в сосудах и питательные вещества не поступают в половой член.

"Как следствие возникают проблемы с потенцией. Кроме того, снижается качество спермы. Мужские половые клетки повреждаются, становятся менее подвижными. И как результат, вейпинг может привести к бесплодию. Исследования говорят о том, что у курильщиков электронных сигарет импотенция встречается в 2,4 раза чаще, чем у тех, кто не имеет этой вредной привычки", - подчеркивает Гаврилишин.

Курение также способствует развитию рака мочевого пузыря

Также врач отметил, что курение увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.

"При курении ядовитые вещества из табачного дыма попадают в мочевой пузырь. Они могут повредить ДНК в стенке мочевого пузыря и таким образом начнется неконтролируемый рост раковых клеток", - говорит уролог.

А регулярное поступление вредных веществ в мочевой пузырь способствует развитию рака.

"Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Поэтому бросайте курение и заботьтесь о состоянии мочевого пузыря", - закликает Гаврилишин.