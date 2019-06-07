Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі

Світлана Лобода здивувала своїм зовнішнім виглядом
Світлана Лобода поділилася з фанами улюбленим фрагментом з кліпу "Пуля-Дера", де вона танцює в костюмі скелета і з відповідним макіяжем. Образ артистки викликав неоднозначну реакцію в мережі. Відповідний запис розміщений у Instagram.
"Протягом 10 років я монтую всі свої кліпи, всі концертні виступи, всі перформанси. І такого задоволення від отриманого кінцевого результату, як у кліпі #пулядура, я ще не відчувала", - зазначено в повідомленні.
Також Лобода повідомила, що опублікований фрагмент є її улюбленим моментом.
Підписники неоднозначно відреагували на пост Лободи. Одні підтримали виконавицю, інші зазначили, що в її піснях мало змістовного, а відеоряд у кліпі залишає бажати кращого:
Скріншот (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим шоуменом Олександром Реввою, який відомий під сценічним образом, як Артур Пиріжків.
Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до лідера німецької рок-групи Rammstein Тиллю Линдеманну.