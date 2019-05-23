Ураган зі смерчем пронісся по Україні: в мережі показали вражаючі відео

Буревій, який пронісся по більшій частині України у середу, 22 травня, викликав утворення такого унікального і рідкісного для нашої країни природного явища, як смерч. А в деяких областях вчора бушували урагани. Українці з різних областей публікують в мережі приголомшливі відео зі смерчами й ураганами.

Так, відео з природним явищем, викликаного циклоном, вдалося зняти в Одеському аеропорту. Висота атмосферного вихору, за словами очевидців, становила близько 100 метрів.

Ураган і смерч в Україні (Одеса, відео: YouTube/Сайт Одеси)

Подібне явище 22 травня зафіксували і в Житомирській області, якою також пронісся ураган. Правда, тут погода полютувала набагато сильніше. У селищі Новогуйвинське вітер ламав дерева та зривав дахи з будинків.

Ураган і смерч в Україні (Житомирська область, відео: YouTube/Ярослав Хмельницький)

Мешканці Запорізької області також зафіксували воронку, яка утворилася високо в небі.

Ураган і смерч в Україні (Запорізька область, відео: YouTube/What's New Planet TV)

Раніше повідомлялося, що по селу у Чернівецькій області пронісся потужний смерч, який виривав дерева з корінням. Очевидці зняли на відео унікальне природне явище.

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