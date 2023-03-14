УПЦ МП захватили "шаманы" и обвиняют украинцев в богохульстве: детали (фото)

Что на самом деле произошло с крестами

Архиерей УПЦ МП Паша "Мерседес" недавно заявил, что на Трапезном храме Киево-Печерской лавры потемнели кресты. Архиерей обвиняет в этом деятелей ПЦУ и их богослужения.

"Сегодня даже на Трапезном храме потемнели кресты после "богослужений" таких "великих" горе-украинцев", - сказал он.

Эту новость начали массово распространять сторонники Московского патриархата в Украине, добавляя, что на распятии, установленном на территории Нижней лавры, появились капли жидкости, похожей на миро. Это специальное освященное ароматическое масло, которое используется для помазания тела человека.

Интересно, что медиа, где это распространили, меняют дату, когда произошло "резонансное событие".

Скриншот: facebook.com/yevstr

Скриншот Styler

Митрополит Белоцерковский Евстратий отрицает все фантазирования Паши "Мерседеса" и объясняет, какая ситуация на самом деле.

По его словам, на фото за 7 января, видно, что кресты на трапезном храме выглядели так же, как и в марте. Он говорит, что подобных снимков можно найти много еще с тех времен, когда там находились представители Московского патриархата.

"Итак, если и трактовать это как знак, то скорее как знак служения в Лавре Павла и его единомышленников. Какое исполнено ложью и шаманизмом вместо правды и православия", - пишет Евстратий Заря.

Кресты на Трапезном храме почернели задолго до заявлений УПЦ МП (фото: pomisna.info)

Трапезный храм Киево-Печерской лавры в 2015 году (фото: ru.wikipedia.org)