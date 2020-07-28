УПЦ МП провела хресний хід: українці тепер чекають нову хвилю коронавірусу

У Києві відбувся хресний хід, на якому люди ігнорували правила карантину
У вівторок, 28 липня, в Києво-Печерській Лаврі Українська православна церква Московського патріархату провела хресний хід. При цьому натовп людей був без масок і не дотримувався безпечної соціальної дистанції в півтора метра.
Відео хресного ходу опублікував "Типичный Киев" на своїй сторінці у Facebook. Справедливості заради варто зазначити, що на деяких людей були маски, але все ж велика частина вірянин була без них.
У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП провела хресний хід (відео: https://www.facebook.com/kievtypical)
"Що з карантином? Сьогодні в Києво-Печерській Лаврі провели хресний хід. Чекаємо нової хвилі..." – йдеться у підписі до відео.
Користувачі мережі також прокоментували безвідповідальну поведінку людей.
Нагадаємо, в церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок, які цілували руку митрополита.